Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Peskov: Putin'in Türkiye ziyareti kesinleşti

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin kesinleştiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en son 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Soçi Zirvesi'nde bir araya gelmiş ve İstanbul'daCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dörtlü Suriye Zirvesi’nde yeniden bir araya gelme kararı almışlardı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in dörtlü zirveye katılımının kesinleştiğini duyurdu. Petkov, hazırlıkların sürdüğünü ve Putin’in İstanbul’daki zirveye katılacağını söyledi.

İstanbul'daki Dörtlü Suriye Zirvesi’ne, Putin'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron'un da katılması bekleniyor.