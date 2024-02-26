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Dünya

Rusya, bazı bölgeleri Güney Askeri Bölgesine dahil etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini Güney Askeri Bölgesine dahil eden kararname imzaladı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Rusya, bazı bölgeleri Güney Askeri Bölgesine dahil etti
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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin Batı Askeri Bölgesinden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri oluşturuldu.

Böylece, Merkez ve Doğu bölgeleri dahil ülkedeki askeri bölge sayısı 5'e çıktı.

Ayrıca kararname gereği, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Güney Askeri Bölgesine dahil edildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

  • Putin kararname
  • Ukrayna ilhak
  • Güney Askeri Bölgesi

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