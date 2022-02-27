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Dünya

Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

AA27 Şubat 2022 Pazar 02:40 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 02:41
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

  • Rusya
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