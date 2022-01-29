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Dünya

Rusya, Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatlarına Belarus'ta devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatları Belarus'ta devam ediyor. Bakanlık, “Tatbikatta yer alan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birimleri, Belarus Cumhuriyeti'ne yeniden konuşlandırmaya devam ediyor” denildi.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 12:51 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:52
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Kasım 2021'in başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında imzalanan, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma sonrası başlatılan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlara ilişkin son bilgileri paylaştığı açıklamasında, "Tatbikatta yer alan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birimleri, Belarus Cumhuriyeti'ne yeniden konuşlandırmaya devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından personel, standart teçhizatla bir dizi görevi yerine getirecek ve teçhizatların bakımını yapacak. Hava savunma eğitimi muharebe görevini üstlenecekleri belirtilen alanlara ilerleyecek" denildi.

Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının ilk ayağı 9 Şubat'ta, ikinci ayağı ise 10-20 Şubat'ta yapılacak.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
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  • tatbikat

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