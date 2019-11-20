Putin, başkent Moskova’da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Halkın reel gelirlerindeki artışın, ekonomik kalkınmanın kritik göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Putin, “Rusya’da maaşlar artıyor, bu bilinen bir gerçek. Ancak halkın reel harcanabilir gelirleri durgunluk içerisinde. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Uzun vadeli ve sürdürebilir kalkınmanın sağlanması için girişimciliğin ve yüksek kalite istihdamın desteklenmesi gerektiğini anlatan Putin, “Rus hükümeti bu konuda görevlendirilmiş durumda. Umuyorum Rusya Merkez Bankası ve Rusya’daki iş dünyasıyla bu görevleri gerçekleştirecekler.” dedi.

Küresel ekonominin ise ticaret savaşları nedeniyle sorunlar yaşadığını anlatan Putin, “Ancak siyasi nedenlerden ötürü ortaya çıkan kısıtlamalara ve ticaret savaşlarına rağmen, küresel ekonominin resesyona gireceğini düşünmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

- “SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN VERİMSİZ EKONOMİ POLİTİKALARI VARDI”

Konuşmasında, Sovyetler Birliği’nin çöküşüne giden süreçle, Avrupa Birliği’nde günümüzde yaşanan sürecin kıyaslandığı bir soruyu yanıtlayan Putin, “Sovyetler Birliği, Baltık ülkelerinde artan milliyetçilik nedeniyle dağılmadı. Birliğin dağılması, Sovyetler Birliği'nin toplumsal alanda bir çöküşe neden olan çok verimsiz ekonomi politikasına dayanıyor.” şeklinde konuştu.

Putin, söz konusu ekonomik politikanın, uzun dönemli siyasal etkiler de yarattığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Çin ise etkin dönüşüme iyi bir örnektir. Merkezi yönetimin olanakları ve piyasa ekonomisinin kalkınması süreçlerinde en iyi yönleri kullanmayı başardılar. Sovyetler Birliği’nde bunun bir benzeri yapılamadı. Birliğin çökmesiyle yaşananlar da herkesin beklediğinden çok daha olumsuz oldu.”