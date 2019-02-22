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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini değiştirmek için hiçbir neden görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Güney Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün görev süresini değiştirmek için hiçbir neden görmediğini ve bu konuda spekülasyon yapılmamasını gerektiğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyareti kapsamında Moskova’ya gelen Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşme sonrası, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süreleri konusunda spekülasyon yapılmamasını istedi. Ayrıca Lavrov, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü sağlamanın en etkili yolunun BM Güvenlik Konseyi'nin teminatından geçtiğine inandığına söyledi.
  
LAVROV KIBRIS YOLCUSU
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in Kıbrıs'ı ziyaret etme davetini kabul ettiğini söyleyerek "Sonuç olarak, meslektaşım beni bir kez daha Kıbrıs'ı ziyaret etmeye davet etti, bu davetini memnuniyetle kabul ettim" açıklamasını yaptı.

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