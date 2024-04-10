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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İngilizleri üzecek karar!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında devlet kurumları temsilcilerinin de bulunduğu 22 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İngilizleri üzecek karar!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "saldırgan" siyaset izlediği ve "düşmanca" eylemlerde bulunduğu ifadesi yer aldı.

Buna karşılık olarak 22 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, İngiltere'nin devlet kurumları, bilişim ve hukuk hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirket temsilcileri de yer aldı.

Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.

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