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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Lavrov Pompeo'yu Venezuela konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Pompeo'yu Venezuela'da gerçekleştirilmeye çalışılan askeri darbe konusunda uyardığını söyledi.

  • star.com.tr
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Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Batı'nın askeri darbeyi öncelik olarak gördüğü ifade edili.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da kendini yasal olmayan bir yöntemle devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'nun başta ABD olmak üzere Batı tarafından desteklenmesine yönelik bir açıklama yaptı.
 
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ''Genel çerçevede herkes, Beyaz Saray'ın Venezuela'da güç kullanarak şiddetli bir çatışma senaryosunu desteklediğini öne sürüyor. Ancak biz Washington'un bunu gizlemeye bile gerek duymadığını düşünüyoruz.'' dedi.
 
Zaharova, ABD'nin manipülasyon ve provokatif spekülasyonları medya aracılığı ile doğrudan provokatif söylemlerle sunduğunu, Venezuela üzerinde tüm psikolojik baskı araçlarını kullandığını belirtti.
 
Zaharova açıklamasına şöyle devam etti:
 
''Ana hedef Bolivarcı hükümetin silahlı kuvvetleri. ABD Venezuelalı askerleri açıkça isyan çıkarmaya davet ediyor. Peki Birleşik Devletler kendi ülkesi dışında bir ülkenin iç işlerine karışma ve uluslararası alanda baskı yapma hakkına sahip mi?''
 
 
RUSYA ABD'Yİ UYARDI
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki telefon görüşmesine de değinen Zaharova, Lavrov'un Pomepeo'yu Venezuela'da askeri kalkışmaya destek verme konusunda uyardığını belirtti.
 
Rusya'nın Rusya’nın BM tüzüğü uyarınca uluslararası hukuk ve egemenlik normlarına sadık kaldığını söyleyen Zaharova, ABD ile bu ilkelere dayanan bir diyaloğa hazır olduklarını belirtti.
 

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