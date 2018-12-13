Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Ukrayna, Rusya sınırına saldıracak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna’nın askeri hazırlık içerisinde olduğunu ve yakın zamanda Rusya sınır bölgesindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne saldırıda bulunacağını iddia etti.