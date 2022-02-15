Savaş yok ama, kriz iki ülkeyi NATO'ya çekiyor!

star.com.tr 15 Şubat 2022 Salı 10:05 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:48

Ukrayna ile Rusya arasında krize neden olan gerilim, dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çevirirken, NATO'nun doğuya doğru genişleme ihtimali gözlerden kaçıyor.

Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO ile artan askeri iş birliği, komşu Rusya'yı oldukça kızdırmış durumda.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRİYOR

İsveç, Doğu Baltık'ı tam anlamıyla kontrol eden ve bir zamanlar Doğu Prusya olan Kaliningrad'daki Rus üssünden sadece 330 km uzaklıkta bulunan stratejik açıdan önemli Gotland adasındaki askeri varlığını artırıyor.

İsveç, kısa süre önce nükleer ve askeri tesislerinin üzerinde uçan bir askeri insansız hava aracı (İHA) tespit etti. Ocak ayı sonlarında İsveçliler, kraliyet ailesinin yaşadığı evin yakınında İHA uçuran bir Rus vatandaşını da tutukladı.

2019'dan bu yana askeri harcamalarını yüzde 40 artıran ülkenin Silahlı Kuvvetleri Generali Michael Biden, "Hiçbir şey göz ardı edilemez, normal bir işgalle karşı karşıya kalabiliriz. Elbette bir şey olacak, soru ne zaman olacağı." dedi.

Öte yandan Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan Finlandiya, geçmişte yaşadığı acı tecrübe nedeniyle savunmaya yatırım yapmaktan vazgeçmedi. Birkaç gün önce 64 adet 5. nesil F-35 savaş uçağı alımı için 9,5 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

Finlandiya Savunma Bakanı'na göre, ülkede 280 bin eğitimli askerden oluşan yedek güç, harekete geçirebilir.

STOLTENBERG DE NATO'YA DAVET ETTİ

Geçtiğimiz ay NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya çağırdı.

Stoltenberg, "NATO'nun kapısı açık ve açık kalmaya devam ediyor." dedi. Finlandiya ayrıca ittifaka katılma hakkını saklı tuttuğunu da açıkça belirtti.

Olası bir üyelik tartışması, kamuoyunun da gündeminde. Finlandiya'da vatandaşların sadece yüzde 42'si NATO'ya katılmaya karşıyken İsveç'te ise halkın sadece yüzde 35'i NATO üyeliğine karşı çıkıyor.

Şartlı NATO üyeliğine sahip Danimarka ise bu tartışmalar içinde adı anılmaya başlayan bir diğer aktör.

Danimarka güvenlik güçleri, özellikle siber güvenlik söz konusu olduğunda, Rusya'yı güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak görüyor.

Küçük İskandinav ülkesinden bir yetkili, "Rusya, Danimarka'nın coğrafi konumu ve NATO'ya olan üyeliği konusunda çok endişeli." dedi.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken bölgedeki ülkeler gerilimin artmaması için diplomatik müzakerelerle sorunu çözmeye çalışıyor.

Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım" dedi.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir görüşme gerçekleştiridi.

Putin'in soğuk davranışlarıyla kamuoyunda gündem olan görüşme, yaklaşık 5 saat sürdü.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın açıklamasında müzakerelerin devam edeceği belirtildi.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi, 1 saat 2 dakika sürdü.

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