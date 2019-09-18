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Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı: ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahip olduklarını belirterek, 'ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak.' dedi.

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Sorokin, Rusya’nın Tümen kentinde düzenlenen Doğal Gaz ve Petrol Forumu’nda doğal gaz piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Doğal gazın gelecek 50 ila 70 yıl boyunca Rus ekonomisinin "ana sütunlarından" biri olacağını vurgulayan Sorokin, "Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahibiz ancak ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak. Bu bir gerçek." diye konuştu.
 
Rusya’nın enerji sektöründe yüksek teknolojik kalkınma seviyesinin sürdürebilir olması gerektiğini anlatan Sorokin, "Ayrıca yatırımcıları destekleyecek mali düzenlemelerin de yapılması gerekiyor." diye konuştu.
 
Rusya’da doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 725,17 milyar metreküpe yükselmişti.

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