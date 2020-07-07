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Dünya

Rusya Federal Uzay Ajansı yetkilisi İvan Safronov vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'in danışmanı İvan Safronov, 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 14:55 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:55
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Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan yazılı açıklamada, eski gazeteci Safronov’un, askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Rogozin, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Safronov’un Roscosmos'taki görevi süresince kuruma ilişkin gizli bilgilere erişiminin bulunmadığını söyledi.

Safronov, 2010-2019 yıllarında Rus gazetesi Kommersant’ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.

Rus makamları, geçen yıl Rus Su-35 savaş uçaklarının Mısır'a teslimatına yönelik haberi nedeniyle Safronov'u "devlet sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle dava etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, Safronov'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını savundu.



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