Rusya füzeleri bu kez Kuzey'de ateşledi

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Barents Denizi'ndeki denizaltılardan, fırlatılan füzelerle hava savunma tatbikatı gerçekleştirdi

Rus Kuzey Filosu’na bağlı 3 geminin Kuzey Buz Denizi'nin Norveç ve Rusya arasındaki bölümünü oluşturan Barents Denizi'nde hava savunması tatbikatı yaptıkları bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, filoya bağlı Mareşal Ustinov füze kruvazörü ile Yunga ve Brest hafif anti denizaltı gemilerinin Barents Denizi'nde hava savunması tatbikatı gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Tatbikat senaryosuna göre göreceli düşmanın çeşitli irtifalardan ve yönlerden hava saldırı silahlarıyla Kuzey Filo’nun gemi grubuna saldırdığı belirtilen açıklamada, “Gemilerdeki muharebe birimleri, Su-24 cephe bombardıman uçağının bıraktığı paraşütlü hedeflere füze ve topçu atışları icra etti” ifadeleri kullanıldı.
 
Tatbikatta ayrıca yoğun gemi trafiği bölgesinde takım halinde manevra yapma taktiklerinin ve savunmasız gemileri sabotaja karşı koruma eylemlerinin de icra edildiği vurgulandı.

Başkan Erdoğan Necip Fazıl´ı ´Canım İstanbul´la andı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"CHP adayına yönelik protestoları doğru bulmuyorum"

'CHP adayına yönelik protestoları doğru bulmuyorum'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ayağı batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ayağı batırıldı

Hava trafiğinde devrim gibi adım! İlk kez uçtu

Hava trafiğinde devrim gibi adım! İlk kez uçtu

Işık Ergüden isyan etti: Kölelik koşulları dayatılıyor

Işık Ergüden isyan etti: Kölelik koşulları dayatılıyor

Rusya füzeleri bu kez Kuzey'de ateşledi

Rusya füzeleri bu kez Kuzey'de ateşledi

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Teröristbaşı Öcalan'dan 'Açlık grevi ve ölüm orucuna son verin' çağrısı

Teröristbaşı Öcalan'dan 'Açlık grevi ve ölüm orucuna son verin' çağrısı

Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayramdan önce

Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayramdan önce
 

POPÜLER HABERLER

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

Nusret'e Cannes'dan ödül

Nusret'e Cannes'dan ödül

Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin flaş karar!

Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin flaş karar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA