Rusya iddiaları reddetti, çağrı yaptı: Bu kişilerin isim listesi yayınlansın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmeler gerçekleştiren Lavrov, Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Ukrayna'ya yönelik aldıkları kararlar ve kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap veren Lavrov, Kiev yönetiminin sivil noktalara silah yerleştirdiğini iddia etti. Ukrayna'nın, Donbass bölgesinde savaş suçu işlediğine dair ellerinde çok sayıda kayıt olduğunu öne süren Lavrov, "Kiev rejiminin 2014'ten beri düzenli olarak işlenen suç eylemlerine dair elimizde birçok kanıt var. Rus kolluk kuvvetleri, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nden meslektaşlarıyla işbirliği içinde ve dikkatli bir şekilde bunları kayıt altına alarak araştırıyor" şeklinde konuştu.

"BİZİ ASILSIZ BİR ŞEKİLDE SİVİLLERİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLADILAR"

Kiev rejiminin Donbass bölgesinde 2014'ten beri uluslararası insan haklarına karşı ihlallerde bulunduğunu ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyleyen Lavrov, "Anladığım kadarıyla bugünkü toplantı Ukrayna'da yaşananların cezasız bırakılmamasıyla ilgili. Bence bu çok yerinde bir adım. 2014'ten beri bu ülkede yaşananlar konuyu tam da yansıtıyor. Radikal güçler, Rus düşmanları ve neo-Naziler, daha sonra Batılı ülkelerin doğrudan desteğiyle bir silahlı darbe sonucu iktidara geldiler ve hemen ardından yasal hukuksuzluk ve temel insan haklarını hiçe sayma yoluna girdiler. Yaşam hakkı, bilgi erişimi, konuşma özgürlüğü, ifade, vicdan ve anadil gibi özgürlükler ellerinden alındı" ifadelerini kullandı.

Kiev'in, Rus ordusu tarafından insanların öldürülerek toplu mezarlara gömüldüğü iddialarını da yanıtlayan Lavrov, "Genel Sekreter ve saygıdeğer bakanların huzurunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Lütfen, Ukraynalı yetkililere Buca kentinde cesetleri gösterilen kişilerin isim listesinin yayınlanması için bir çağrıda bulunsunlar. Bir aydır bu talebimize kimse yanıt vermiyor. Sayın genel sekreter en azından yetkinizi kullanın. Bu sahnelemenin hemen ardından Batılı meslektaşlarımız bir öfke nöbeti geçirerek, Rusya Federasyonu'na karşı yeni bir yaptırım paketi sundu. Bizi asılsız bir şekilde sivilleri öldürmekle suçladıklarına dikkatinizi çekiyorum" diyerek bu yöndeki suçlamaları reddetti.

"UKRAYNA, TOTALİTER DEVLETE DÖNÜŞTÜ"

Ukrayna'ya yönelik suçlamalarına devam eden Lavrov, "Ukrayna'nın sonunda uluslararası insancıl hukuk normlarının cezasız bir şekilde ihlal edildiği, totaliter devlete dönüştüğünden şüphemiz yok" diye konuştu.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rus topraklarına katılım yönünde alınan referandum kararlarının bölge sakinlerinin iradesine dayalı bir karar olduğunu söyleyerek halkın aslında bu kararla Zelenskiy'e cevap verdiğini bir örnekle anlatan Lavrov, "Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Bay Zelenskiy'nin Rus olduğunu hisseden herkese Rusya'ya gitmelerini tavsiye eden bir röportajı vardı. Bana öyle geliyor ki, şu anda Ukrayna'nın bazı bölgele sakinlerinin referandum yapmayı kabul ettiği kararlar, onun (Zelenskiy'in) talebine bir cevaptır" ifadelerini kullandı.