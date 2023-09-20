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Dünya

Rusya iddiaları yalanladı: Görüşme yapılmadı

Rusya'nın Seul Büyükelçiliği, 'Moskova ve Pyongyang'ın geçen haftaki ikili zirvesinde askeri işbirliğinin görüşüldüğü' yönündeki haberleri yalanladı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Rusya iddiaları yalanladı: Görüşme yapılmadı
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Yonhap'ın haberine göre, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 13 Eylül'de yaptığı görüşme hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "(Güney) Koreli ortaklarımıza Amerikan ve Güney Kore medyasındaki askeri işbirliği görüşüldüğüne ilişkin spekülasyonların asılsız olduğunu doğrudan bildirdik." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın "iyi komşu ve uzun süredir ortak" olarak nitelendirdiği Kuzey Kore ile "karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere üstlendiği tüm uluslararası taahhütlere tutarlı şekilde bağlı kaldığı" vurgulandı.

Açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik tehdidinin, "Güney Kore ve ABD'nin Pyongyang'ı zor kullanarak kontrol altına almayı amaçlayan yoğun ve orantısız askeri faaliyetlerinden" kaynaklandığı ifade edildi.

- Rusya'nın Seul Büyükelçisi'nin, Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrılması

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, dün, Kuzey Kore lideri Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için Rusya'nın Seul Büyükelçisi Andrey Kulik'i Bakanlığa çağırmıştı.

Dışişleri Bakan yardımcılarından Chang Ho-jin, Kulik'e şikayetlerini ileterek Rusya'ya Kuzey Kore ile askeri bağlar kurma girişimlerine "derhal" son vermesi çağrısında bulunmuştu.

  • Rusya-Seul ilişkileri
  • Askeri işbirliği görüşmeleri
  • Moskova-Pyongyang zirvesi

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