İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mart 2021 Salı / 25 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6343
  • EURO
    9,0882
  • ALTIN
    420.825
  • BIST100
    1547.81
Dünya

Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak

Rusya ile Çin arasında ayda ortak uzay istasyonu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AA09 Mart 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 17:10
ABONE OL

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, ayda araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Söz konusu istasyonun, ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.