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Dünya

Rusya ile ilişkilerde ABD'ye resti çektiler: Gerçekliğe alışmaları gerek

Kuzey Kore, Rusya ile aralarında gelişen 'ilişkilerin gerçekliğine', ABD'nin alışması gerektiğini bildirdi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 11:35 - Güncelleme:
Rusya ile ilişkilerde ABD'ye resti çektiler: Gerçekliğe alışmaları gerek
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Pyongyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kuzey Kore-Rusya ilişkisini eleştirmesine tepki gösterdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın söylemleriyle, "ABD'nin iki bağımsız egemen devlet arasındaki ilişkinin gelişmesine karşı hastalıklı bir takıntı içinde olduğunu" bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

ABD'nin Rusya ile aralarındaki gitgide gelişen "ilişkilerin gerçekliğine alışması" gerektiği vurgulanan açıklamada, Pyongyang ile Moskova arasındaki "dostane ilişkilerin bundan sonra da güçlenerek devam edeceği" ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 9 Kasım'daki Güney Kore ziyaretinde, "Kuzey Kore'nin Rusya ile gelişen ve tehlikeli askeri işbirliği hakkında endişeli" olduklarını dile getirmişti.

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