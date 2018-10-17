Rusya ile Mısır stratejik iş birliği anlaşması imzaladı
Rusya ile Mısır devlet başkanları, iki ülke arasında stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.
- AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile darbeci Sisi, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması konusunda Mısır'la iş birliğini artıracaklarını belirten Putin, "Mısır'ın, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katıldıklarını anımsatmak isterim. Şimdi mültecilerin evlerine dönebilmesi için anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalarına başlaması gerekiyor." dedi.
Suriye'de İdlib'e özel ilgi gösterilmesi gerektiği konusunda Mısır'la görüş birliğinde olduklarını anlatan Putin, "Mısırlı dostlarımızı, İdlib'deki sorunun sorunların çözümü için Türk ortaklarımızla vardığımız mutabakat konusunda bilgilendirdik." diye konuştu.
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