Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya ile Mısır stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

Rusya ile Mısır devlet başkanları, iki ülke arasında stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile darbeci Sisi, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin  ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması konusunda Mısır'la iş  birliğini artıracaklarını belirten Putin, "Mısır'ın, Soçi'deki Suriye Ulusal  Diyalog Kongresi'ne katıldıklarını anımsatmak isterim. Şimdi mültecilerin  evlerine dönebilmesi için anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalarına  başlaması gerekiyor." dedi.
 
Suriye'de İdlib'e özel ilgi gösterilmesi gerektiği konusunda Mısır'la  görüş birliğinde olduklarını anlatan Putin, "Mısırlı dostlarımızı, İdlib'deki  sorunun sorunların çözümü için Türk ortaklarımızla vardığımız mutabakat konusunda  bilgilendirdik." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Konsolosluk konutunda arama başladı

Konsolosluk konutunda arama başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA