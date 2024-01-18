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Dünya

Rusya, İran ile Pakistan'a ''itidal'' çağrısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran ve Pakistan'a azami itidal ve sorunları diplomatik yolla çözme çağrısında bulundu.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 23:56 - Güncelleme:
Rusya, İran ile Pakistan'a ''itidal'' çağrısı yaptı
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Zaharova, İran ile Pakistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İran-Pakistan sınırındaki durumun gerginleşmesinden endişe duyduklarını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"Tarafları azami itidale ve ortaya çıkan sorunları diplomatik yöntemlerle çözmeye çağırıyoruz. Kendi toprakları dışında yapılan terörle mücadele operasyonlarının, ilgili devletlerin yönetimi ile koordinasyon halinde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bunun ortaklık ilişkileri geliştirdiğimiz Şanghay İşbirliği Örgütü devletleri arasında yaşanması üzüntü vericidir. Durumun ileride daha da gerginleşmesi, bölgede barış, istikrar ve güvenlikten yana olmayanların işine geliyor."

İran ile Pakistan'ın en kısa zamanda anlaşmazlıkları çözecekleri umudunu paylaşan Zaharova, uluslararası terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadelede işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı
  • Çözüm çağrısı
  • Diplomatik sorunlar

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