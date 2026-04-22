Rusya-İsrail arasında diplomatik gerilim! Moskova'da alıkonulan İsrailliler sorguya çekildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla ilişkili oldukları gerekçesiyle 40 İsrail vatandaşının Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanında kısa süreliğine alıkonulduğunu doğruladı. Öte yandan The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Rus yetkililerin sorguya aldıkları İsraillilere 'İran'ın Rusya'nın müttefiki olduğu ve İran'ın düşmanlarının Rusya'nın da düşmanları olduğunu' ve Moskova ziyaretlerinin 'hoş karşılanmadıklarını' söylediği iddia edildi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 İsraillinin 19 Nisan'da Moskova'daki bir havalimanında alıkonulmasının ardından Bakan Gideon Saar'ın talimatıyla harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği ve Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçilmesiyle söz konusu İsraillilerin girişine onay verildiği aktarıldı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Domodedovo Havalimanı'nda bazısı çifte vatandaşlığa sahip İsraillilerin telefonlarının incelendiği belirtildi.

Haberde, Rus yetkililerin sorguya aldıkları İsraillilere "İran'ın Rusya'nın müttefiki olduğu ve İran'ın düşmanlarının Rusya'nın da düşmanları olduğunu" ve Moskova ziyaretlerinin "hoş karşılanmadıklarını" söylediği iddia edildi.

RUS BÜYÜKELÇİ, İSRAİL MEDYASINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoly Viktorov ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İsrail vatandaşlarının alıkonulduğu, sorgulandığı veya tuvalete erişimlerinin engellendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddettiğini aktaran Viktorov, şunları kaydetti:

"Rus sınır muhafızlarının kullandığı yöntemlerin, Ben-Gurion Havalimanı'nda hem geliş hem gidişlerde yaşananlarla kıyaslanamayacak kadar farklı olduğunu belirtmekte fayda var."

Rusya'nın diyalogdan yana olduğunu savunan Viktorov, İsrail'in Rus vatandaşlarına "kabul edilemez" buldukları yüzde 2,5'lik giriş reddi oranının da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

