Rusya, Japonya sınırına S-400 yerleştirdi
Rusya, Japonya ile tartışmalı olan sınırına S-400 füze savunma sistemlerini kurarak test etti.
- İHA
Rusya Habarovsk bölgesine S-400 füze savunma sistemlerinin ilk bölümünü kurdu. Rusya Savunma Bakanlığının Doğu Askeri Bölgesince verilen bilgilere göre, yeni yerleştirilen S-400'lerin test eğitimleri başlatıldı. Test eğitimlerinin başarılı olduğunu açıklayan yetkililer, "Habarovsk Bölgesinde Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma askeri birliği, S-400 füze savunma sistemlerinin eğitimli düşman hava saldırısını geri püskürttü. Silahlar hedefleri net şekilde vurdu" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada ise “S-400 füzelerinin hesaplamaları yapıldı, eğitim füze fırlatıldı, düşmanın hava hedefleri yok edildi” denildi.
Habarovsk Bölgesi’nde ilk S-400 sistemleri Kasım ayında kurulmaya başlandı. Japonya sınırına füze savunma sistemlerini kurulması Japonya ve ABD tarafından eleştirilmiş, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, misilleme olarak sınıra yeni füze sistemleri ekleyeceklerini açıklamıştı.
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