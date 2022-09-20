Rusya, kendisine katmayı planlıyordu! ''Son kale'' el değiştirmek üzere

Rusya'nın kendisine bağlaması için referandum planladığı Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta rüzgar tersine esmeye başladı. Cepheden gelen son bilgilere göre, Ukrayna güçleri Luhansk yönünde ilerleme kaydetti.



Rus kontrolü altındaki Donbas bölgesine doğru ilerleyen Ukrayna ordusu, Luhansk'ın 10 kilometre batısındaki Bilohorivka köyünü Rus güçlerinden geri aldı.



Luhansk'ta Rus ordusuna ait bir askeri üssü de vuran Ukrayna'nın Bilohorivka'nın ele geçirilmesinin, Rusya'nın artık Luhansk'ın tam kontrolünü kaybettiği yorumlarına neden oldu.



Ukrayna'nın Luhansk'ın geri kalanını Rusya'dan almak için saldırı hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında.



Ukrayna'nın Luhansk Valisi Serhiy Gaidai, "Her santimetre için savaş olacak. Düşman savunmasını hazırlıyor. Bu yüzden basitçe içeri girmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.



Donbas bölgesinde bunlar yaşanırken Rusya'nın, Ukrayna saldırısına yeni askeri malzemeler sağlamak için ülkenin en büyük şehirlerinden birinin yakınındaki büyük bir hava savunma üssünü boşaltmaya başladığı bildirildi.

Bu arada İngiliz istihbaratı, Rusya'nın denizaltı filosunun bir kısmını Kırım'dan çıkardığını ileri sürdü.

RUSYA, 21 ŞUBAT'TA LUHANSK'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIŞTI



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki meydan olaylarından sonra Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri adı altında yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuştu. Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuş, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başlamıştı.

Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtmişti.