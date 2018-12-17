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Rusya Kırım’a yeni savaş uçakları gönderiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, işgal edilen Kırım'a 10 savaş uçağı daha konuşlandırılacağını açıkladı.

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- Rusya Kırım’a yeni savaş uçakları gönderiyor  
 
  MOSKOVA (İHA) - 
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna’nın Kırım’da provokasyon hazırlığında olduğunu iddia etmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Bakanlıkça yapılan açıklamada, işgal edilen Kırım yarımadasına 10 tane daha savaş uçağının konuşlandırılacağı bildirildi.
 
Konuşlandırılacak uçakların SU-27 ve SU-30 avcı uçakları olacağını açıklayan Bakanlık, uçakların Belbek Hava Üssüne nakledileceğini açıkladı.
 
Rusya, Ukrayna’ya ait olan Kırım’ı 2014 yılında işgal etmiş ve geçtiğimiz ay Ukrayna Donanmasına ait 3 gemiyi ve mürettebatını esir almıştı.

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