  • Rusya, krizin çözümünü Ukrayna'nın baltaladığını söyledi
Rusya, krizin çözümünü Ukrayna'nın baltaladığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetiminin Luhansk bölgesindeki bir koleje saldırı düzenleyerek krizin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik girişimleri baltaladığını bildirdi.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 17:35
Bakanlıktan, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Bunun barbarca düzenlenen bir terör saldırısı olduğu" vurgulanan açıklamada, bu tür saldırıların yabancı uzmanların desteğiyle yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıdan sorumlu olanlar tespit edilecek ve kaçınılmaz olarak cezalandırılacak. Bu, yanlışlıkla düzenlenen bir saldırı değil. Savaş alanında yenilgiye uğrayan Kiev yönetimi, savunmasız çocuklara karşı insanlık dışı terör eyleminde bulundu. Kimseye müsamaha gösterilmeyecek. Çocuklara karşı suç işleyen Kiev rejimi ve destekçileri, gerginliği artırmaktan ve krizin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik girişimleri baltalamaktan sorumlu."

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma "Ukrayna'nın saldırısını kınama" çağrısı yapıldı.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik İHA saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının "korkunç bir suç" olduğunu belirterek, "Kiev yönetimi cezalandırılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

  • Rusya Dışişleri
  • Kiev saldırı
  • Luhansk bölgesi

