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Dünya

Rusya: Kuzey Deniz Rotası, kargo trafiğinde rekor kırdı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kuzey Deniz Rotasındaki kargo trafiğinin 2023'te rekor kırdığını açıkladı.

AA12 Ocak 2024 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Rusya: Kuzey Deniz Rotası, kargo trafiğinde rekor kırdı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom Devlet Kuruluşu tarafından denetlenen "Kuzey Deniz Rotasının Geliştirilmesi" federal projesinin hedefini 250 bin tondan fazla aşmış oldu.

2023'te, Rosatom'un parçası olan Federal Devlet Bütçe Kurumu GlavSevmorput'un Denizcilik Operasyonları Genel Merkezi, Rusya ile Çin arasındaki Kuzey Denizi Rotası üzerinden düzenli konteyner nakliye hizmetlerinin yürütülmesi için rehberlik yaptı. 2023 boyunca, 115'i yabancı şirketlere olmak üzere, Kuzey Deniz Rotası sularında toplam 1218 seyrüsefer izni verilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dünya ticaretinin önemli rotalarından biri haline gelen Kuzey Deniz Rotası'ndaki kargo trafiğinin 2023'te rekor kırdığını açıkladı.

Yıl boyunca rotada 36 milyon tonu geçen ağırlıkta yük taşındığını belirten Likhachev, "Başta sıvılaştırılmış doğal gazı kargo trafiğinin yarısından fazlasını oluşturduğu Novatek olmak üzere, kargoyu batıdan doğuya yönlendirme fırsatı bulan Gazprom Neft, Lukoil ve Nornickel gibi ortak şirketler sayesinde yıl sonundan önce rekor kargo trafiği rakamlarına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Rosatom Arktik Kalkınma Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Vladimir Panov da, "Transit kargo trafiği Kuzey Deniz Rotasına olan talebin bir göstergesi olması nedeniyle deniz lojistiği açısından büyümesi en önemli sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

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