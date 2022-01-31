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Dünya

Rusya Londra Büyükelçisi Kelin: 'Ülkeler yapay bir dost seçimi sorununun önüne konmamalıdır'

Rusya'nın Londra Büyükelçisi devam eden Ukrayna Krizi hakkında açıklama yaptı. Büyükelçi Andrei Kelin, Kuzey Akım 2 projesinin devam etmesi halinde doğalgaz fiyatlarını düşüreceğini belirterek Rusya'nın hazır olduğunu vurguladı.

DHA31 Ocak 2022 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:38
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Rus Büyükelçi Kelin devam eden Ukrayna Krizi hakkında basına verdiği röportajdan alıntılar yaparak açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Kelin, "Kuzey Akım 2, gaz arzının yükselmesine izin verirken uzun vadeli sözleşmeler fiyatları düşürmeye yardımcı olacak. Rusya hazır. Karar vermek Avrupa'nındır" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DA KİMSE SAVAŞ İSTEMİYOR'

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin Rusya-İngiltere ilişkilerinde çok fazla potansiyel olduğunu belirterek "Rusya'da kimse savaş istemiyor. Sorunun diplomatik yollarla, müzakereler ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasıyla çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Kelin "Ülkeler yapay bir dost seçimi sorununun önüne konmamalıdır. Bu yanlıştır ve bazen ülkeleri birbirinden ayırır" mesajını verdi.

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