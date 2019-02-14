Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ABD, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla kendi ayağına sıkıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD karar verdiği yaptırımları uygulaması halinde Rusya bakalarda dahil bir çok konuda yeni yaptırımlar uygulamaya hazırdır. ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygumalası "kendi ayağına sıkmaktır" dedi.

Siluanov “Bu yaptırımların birkaç aşamasını çoktan geçtik. Tabii ki, hepsi tatsız, ancak diğer yandan, onlara tepki verebilmek, hazır olmak için gerekli temeli yarattık” diye ekledi.

Daha önce, Rusya'ya yönelik olası yeni ekonomik yaptırımlar hakkında yorum yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya'nın yaptırımları kimseyle tartışmadığını ve ekonomisini geliştirmeye odaklandığını, bu nedenle diğer devletlerin kaprislerine bağlı olmadığını söyledi.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM KABULÜ

13 Şubat'ta ABD senatosu, Rusya'nın devlet borcuna karşı Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörüne yeni yaptırımlar uygulamayacağı tasarıyı yürürlüğe koydu.

ABD senatosu yaptırımların nedeni olarak "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere müdahale", "Suriye'deki zararlı etki" ve "Ukrayna'daki saldırganlık"ı gösterdi.

Senato, diğer yandan Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki sefer özgürlüğünü ihlal etmesi durumunda Rusya'nın gemi yapım endüstrisine karşı yaptırımlar getirmeyi önerdi. Moskova bu konulardaki suçlamaları defalarca reddetmişti.