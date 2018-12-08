Rusya Meclis Başkanı: ABD diğer ülkelerin faaliyetlerine müdahale için teröristleri kullanıyor

Volodin, Tahran’da Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanlarının terörizmle mücadele konulu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’nin jeopolitik hırsları için, egemen devletlerin faaliyetlerine doğrudan müdahale için teröristleri ve aşırıcıları kullanarak uyumlu ve iyi işleri engellediğini söyledi. Volodyne, ABD’nin bunu şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadele adı altında yaptığını ve bu kavramla meşru otoriteleri bypass ettiklerini söyledi.

Duma Başkanı Volodyne, bu tür faaliyetlerle devlet kuruluşlarının sabote edildiğini dolayısıyla terörizmin daha da büyüyerek o ülkeyi ve bütün bir bölgeyi tahrip ettiğini söyledi.