Rusya, Miçotakis'in ziyareti sırasında Odessa'yı vurdu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ukrayna'nın Odessa kentine güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna duyurulmadan dün gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rus ordusu kenti hedef aldı. Ukrayna Donanması Sözcüsü Dmytro Pletenchuk Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, "Rus işgalciler Odessa şehrinin liman altyapısına saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı.

MİÇOTAKİS-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ



Miçotakis, sürpriz ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Zelenskiy konuşmasında, "Rusya'nın hedeflerinin büyük çoğunluğu sıradan sivil tesislerdir. Evler ve kiliseler, altyapı ve okullar, üniversiteler, bunların hepsinin restore edilmesi gerekiyor. Bugün bunu Başbakan'la (Miçotakis ile) konuştuk. Yunanistan'ı ve Yunan firmalarını ilgili çalışmalara davet ediyoruz" dedi. Söz konusu iş birliğinin her iki ülkeye de yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar ve istihdam sağlayacağına inandığını belirten Zelenskiy, "Bugün Yunanistan'a, özellikle Yunan tarihi ve kültürüyle çok güçlü bir bağa sahip olan Odessa'daki kültürel mirasımızın restorasyonuna katılma isteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Putin'in nefretinin tüm bunları, yani Odessa'mızı, ülkemizi ve Avrupa'mızı yok etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"SABAH ODESSA'YA SALDIRI OLDU"



Rusya'nın sabah saatlerinde Odessa'yı hedef aldığını aktaran Zelenskiy, "Bu sabah Odessa'ya bir saldırı daha düzenlendi. Rusya'nın eylemlerinin özü budur, devamlı terör. Düşürülen her "Shaded" insansız hava aracı (Rusya'nın kullandığı İran yapımı İHA), düşürülen her Rus füzesi, düşürülen her Rus askeri uçağı, hayatların kurtarılması, evlerin kurtarılması, altyapının kurtarılması anlamına gelir. Bu nedenle Ukrayna'nın hava savunma ve diğer silahlar konusunda yardıma ihtiyacı var" diyerek bir kez daha askeri yardım çağrısında bulundu. Zelenskiy ayrıca Ukrayna ve Yunanistan'ın G7 Ortak Deklarasyonu çerçevesinde geleceğe yönelik güvenlik taahhütlerine ilişkin ikili bir anlaşma hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Miçotakis ise konuşmasında, "Bugün Odesa'yı ziyaret ederken hayrete düştüm, çünkü bir yanda Rusya'nın saldırılarının yol açtığı yıkımın korkunç tablosu, diğer yanda ise Ukrayna halkının dayanıklılığı ve cesareti" dedi. Miçotakis, Odessa'nın artık Rus istilasına ve işgaline karşı direnişin bir örneği olduğunu belirtti.

MİÇOTAKİS'İN KONVOYUNUN 150 METRE YAKININDAN PATLAMA SESİ YÜKSELMİŞTİ



Öte yandan Yunan gazetesi Proto Thema, dün Zelenskiy ile görüşmek üzere Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya gelen Miçotakis ve heyetinin bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiğini aktarmıştı. Gazeteye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou da olayı doğrulayarak Yunan heyetinin iyi olduğunu belirtmişti. Odessa'da hava saldırısı alarmı verildiği, patlamanın Rusya'nın Odessa'ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edilmişti. Patlamaya dair Ukrayna'dan resmi bir açıklama yapılmamıştı.