star.com.tr 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:33 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:33

Rusya, Belaruslu muhalefet lider Svetlana Tikhanovskaya'yı eyaletler arası arananlar listesine ekledi.

Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak tarafından Rus haber ajansı TASS'a aktarıldığına göre, tutuklama emrinin başlangıçta Belarus'ta çıkarıldığı, ancak iki ülke arasındaki ikili anlaşma nedeniyle Rusya'yı da kapsadığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından eyaletler arası arananlar listesine alınan Tikhanovskaya'nın bakanlığın veri tabanında bir ceza davasının parçası olarak arandığı ifade edilse de ceza kanununun hangi maddesini ihlal ettiğinden şüphelenildiği veya anavatanında hangi suçtan arandığı kesin olarak belirtilmiyor.



Belarus'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçiminde, Aleksandr Lukaşenko'nun oyların yaklaşık yüzde 80,1'ini alarak yeniden seçilmesinin ardından hükümetin seçimlerde hile yaptığını öne süren Tikhanovskaya, seçimlerin ardından Litvanya'ya gitmiş ve Belarus halkına sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.