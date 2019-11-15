Rusya, OPEC anlaşmasından yüksek gelir bekliyor

Novak, Enerji Politikası adlı dergide yayınlanan makalesinde, enerji sektöründeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

5 yıl önce varil başına 127 dolar olan petrol fiyatının 27 dolara kadar düştüğünü anımsatan Novak, "Bu durum ne Rusya ne de Rus şirketleri için kolay değildi ancak kısa sürede piyasayı istikrara kavuşturmak için etkili bir yol bulduk. OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında üretim kısıntısı anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın imzalanmasından bu yana bütçe gelirlerinin 6 trilyon ruble (yaklaşık 94 milyar dolar) arttığına dikkati çeken Novak, şunları kaydetti:

"Bu yıl da anlaşma sayesinde bütçe 2 trilyon ruble (yaklaşık 31,3 milyar dolar) ilave gelir elde edecek ancak üretim kısıntısı kalıcı değil ve Rusya'nın ihtiyacı olduğu anlarda kullanılacak."

Novak, Rusya'nın petrol ihracat miktarının 5 yıl içinde yıllık 25 milyon ton artarak 280 milyon tona ulaşacağını belirterek, "Doğal gaz ihracatımızın ise 2022'ye kadar yıllık 300 milyar metreküpe ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Petrol fiyatlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan OPEC ve üretici ülkeler, 7 Aralık 2018'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere petrol üretiminde günlük toplam 1,2 milyon varil kesintiye gideceklerini açıklamıştı.