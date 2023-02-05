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Dünya

Rusya, S-300'lerle Harkiv'i vurdu!

Ukrayna'da, Rus güçlerin son 24 saatte 61 saldırı düzenlediği bildirildi. Harkiv Belediye Başkanı Terehov, Rus güçlerin S-300 füzeleriyle şehir merkezini vurduğunu, 2 füzenin apartmana isabet ettiğini belirtti.

AA5 Şubat 2023 Pazar 12:34 - Güncelleme:
Rusya, S-300'lerle Harkiv'i vurdu!
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kupyansk, Liman, Bahmut, Aviyivka ve Novopavlivsk yönlerinde operasyon başlatmaya yoğunlaştığı belirtildi.

Son 24 saatte Rus ordusunun, Harkiv'in sivil altyapılarına çoklu fırlatma roket sistemiyle 61 saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, saldırılara verilen karşılıklarla, Rus kontrolündeki Gorlivka şehrindeki hastanelerin yaralı Rus askerleriyle dolduğu ileri sürüldü.

- RUSYA, S-300'LERLE HARKİV'İ VURDU

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus güçlerin S-300 füzeleriyle şehir merkezini vurduğunu, 2 füzenin apartmana isabet ettiğini belirtti.

Terehov, yangın çıkan söz konusu apartmanda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Harkiv Bölgesi Kurtarma Departmanı Başkanı Evgeniy Vasilenko da bir füzenin üniversite binasına isabet ettiğini duyurdu.

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