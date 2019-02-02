13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya: ABD, INF'den çıkma kararını çok önceden aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan (INF) çıkma kararını çok önceden aldığını ve buna yönelik hazırlıklarını yaptığını duyurdu.

  • DHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Bakanlığı´nın yazılı açıklaması şu şekilde:
 
"Washington, Rusya´ya yönelttiği Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması´nın ihlal edildiğine yönelik bir kanıta dayanmayan suçlamalardan önce karar almakla kalmayıp, anlaşmanın yasakladığı orta ve kısa menzilli füzelerin üretim hazırlıklarına başladı. Rusya Savunma Bakanlığının verilerine göre, Haziran 2017´den itibaren `Raytheon´ askeri sanayi işletmesinde Arizona eyaletindeki Tucson şehrinde Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması´nın yasakladığı orta ve kısa menzilli füzelerin oluşturulması amacıyla üretim kapasitesinin genişletilmesi ve modernizasyonu programı başlatıldı. Bu fabrika Amerika´nın füze ve uzay alanındaki orta ve kısa menzilli seyir füzeleri dahil olmak üzere her türlü füze tipini üreten en büyük çok profilli işletmesidir.  Sonuç olarak son iki yıl içerisinde fabrikanın alanı yüzde 44 oranında artarak 55 binden 79 bin metrekareye yükseldi, çalışan sayısı ise resmi açıklamalara göre 2000 kişi daha artacak. Üretim kapasitesinin genişletilmesi ile birlikte Amerika kongresi Kasım 2017´de Pentagon´a 58 milyon dolar değerinde ilk ödemesini yaparak, direkt olarak orta menzilli füze üretimine yöneltilmesi talimatını verdi. Böylelikle, düzenlenen çalışmaların karakteri ve süresi, Amerika yönetiminin bu anlaşmadan çıkma kararını Rusya´ya anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaları yöneltmeden birkaç sene önce alındığını gösteriyor."

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Mavi' kategoride yer alan terörist yakalandı

'Mavi' kategoride yer alan terörist yakalandı

Venezuelalı general Guaido'yu başkan olarak tanıdı

Venezuelalı general Guaido'yu başkan olarak tanıdı

Binali Yıldırım'dan 'Aleksis Çipras' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Aleksis Çipras' açıklaması

Başkan Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti

Başkan Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti

Saldırılara rağmen büyük başarı: Son 22 yılın en iyi performansı

Saldırılara rağmen büyük başarı: Son 22 yılın en iyi performansı

'Her yıl 300 bin konutu yenileyeceğiz'

'Her yıl 300 bin konutu yenileyeceğiz'

İl Emniyet Müdürü: Şok uygulamada şok mesajı gördük

İl Emniyet Müdürü: Şok uygulamada şok mesajı gördük

Kılıçdaroğlu, Özhaseki'ye tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Özhaseki'ye tazminat ödeyecek
 

POPÜLER HABERLER

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA