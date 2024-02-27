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Dünya

Rusya, Severnoye yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

AA27 Şubat 2024 Salı 17:38 - Güncelleme:
Rusya, Severnoye yerleşim birimini ele geçirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Severnoye yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde ABD üretimli "Abrams" dahil 2 tankın yok edildiği ve Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Su-25" tipi savaş uçağı ile 69 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 575 uçak, 267 helikopter, 13 bin 523 İHA, 474 hava savunma füze sistemi, 15 bin 252 tank ve zırhlı araç, 1226 çok namlulu roketatar, 8 bin 176 obüs ve havan topu ile 19 bin 138 özel askeri araç imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk bölgesinde, şubat ortasından bu yana Avdiyivka kentinin yanı sıra Pobeda ve Lastoçkino yerleşim birimleri Rus ordusunca ele geçirilmişti.

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