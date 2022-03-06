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Dünya

Rusya: Tahliye için iş birliği sağlanmadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi hususunda Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiğini ileri sürdü.

AA6 Mart 2022 Pazar 22:00 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 22:01
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesinin kesintiye uğramasından Kiev yönetiminin sorumlu olduğu savunulan açıklamada, "Rusya insani bir koridor oluşturulması için tüm koşulları yerine getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna askeri birliklerinin insani yardım koridorunun belirlendiği zamanda Rus birliklerinin mevzilerine ateş açtığı ileri sürülen açıklamada, "Ukrayna tarafı, yabancılar da dahil olmak üzere binlerce sivil tutulduğu Harkiv ve Sumi'de çok sayıda insanın tahliyesine yönelik iş birliğini kesinlikle reddediyor." ifadesine yer verildi.

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