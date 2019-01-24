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Rusya tartışmalı SSC-8 füzesini yabancı gazetecilerin ziyaretine açtı

Rusya, ABD ve NATO'nun Orta düzey Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini ileri sürdüğü Novator 9M729 (SSC-8) füzesini incelemesi için yabancı gazetecilerin ziyaretine açtı. Rusya, silahın nükleer silah anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları ise reddetti.

  • star.com.tr
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Rusya, Obama ve Trump'ın fazla menzile sahip olduğunu ve Orta düzey Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı ihlal ettiğini ileri sürdüğü Novator 9M729 (SSC-8) füzesini incelenmesi için yabancı gazetecilerin ziyaretine açtı. 

ABD'nin bahaneler üreterek Orta düzey Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) ayrılmak istediğini dile getiren Rusya, Novator 9M729 (SSC-8) füzesinin maksimum 480 km menzile sahip (298 mil) olduğunu ve anlaşmaya uygun olduğunu açıkladı. 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin, füzenin anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddiasını ispatlamak için henüz bir veri sunmadığını söyledi. Ryabkov, ABD'yi anlaşmayı baltalamakla suçladı.

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