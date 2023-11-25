Rusya tehdidine karşı Litvanya'dan Polonya'ya askeri ittifak çağrısı

TVP World'ün haberine göre, Landsbergis, basın toplantısında, "Rusya'nın artan askeri tehdidini" göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Landsbergis, konuyla ilgili komşu ülkelerle işbirliği içerisinde olmanın önemini vurguladı.

Suwalki Koridorunun iki tarafı olarak Polonya ve Litvanya'nın NATO'nun en hassas bölgelerinden birinden sorumlu olduğuna dikkati çeken Landsbergis, iki ülke arasındaki stratejik istihbarat altyapısı projelerinin bir an evvel kararlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Landsbergis, Kuzey ve Baltık ülkeleriyle de bölgesel işbirliğinin önemini vurgulayarak, ülkesinin "rahat ama durağan barış" algısından vazgeçmesi ve ulusal savunmasını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.