İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya tehdidine karşı Litvanya'dan Polonya'ya askeri ittifak çağrısı
Dünya

Rusya tehdidine karşı Litvanya'dan Polonya'ya askeri ittifak çağrısı

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 'Rusya'nın artan askeri tehdidine' dikkati çekerek, ülkesinin Polonya ile askeri ittifakının gelişmesi gerektiğini belirtti.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Rusya tehdidine karşı Litvanya'dan Polonya'ya askeri ittifak çağrısı
ABONE OL

TVP World'ün haberine göre, Landsbergis, basın toplantısında, "Rusya'nın artan askeri tehdidini" göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Landsbergis, konuyla ilgili komşu ülkelerle işbirliği içerisinde olmanın önemini vurguladı.

Suwalki Koridorunun iki tarafı olarak Polonya ve Litvanya'nın NATO'nun en hassas bölgelerinden birinden sorumlu olduğuna dikkati çeken Landsbergis, iki ülke arasındaki stratejik istihbarat altyapısı projelerinin bir an evvel kararlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Landsbergis, Kuzey ve Baltık ülkeleriyle de bölgesel işbirliğinin önemini vurgulayarak, ülkesinin "rahat ama durağan barış" algısından vazgeçmesi ve ulusal savunmasını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.