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Rusya transit gaz sözleşmesini uzatmazsa, Ukrayna'nın geliri düşecek

Ukrayna Merkez Bankasınca, Rusya ile devam eden doğal gaz transit sözleşmesi sayesinde Ukrayna’nın yıllık 3 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilerek, 'Sözleşmenin sona ermesi halinde, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) kaybı 2020’de yüzde 0,6, 2021’de yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşebilir.' değerlendirmesinde bulunuldu.

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Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen yıllık 90 milyar metreküplük gaz hacminin, gelecek yıl 50 milyar metreküpe gerileyebileceği belirtildi.
 
Rusya’nın, Ukrayna üzerinden geçen doğal gaz boru hatlarını kullanmamak için çeşitli boru hatlarını devreye almak amacıyla çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen raporda, "2019'un sonunda Rusya ve Ukrayna arasında 10 yıllık transit gaz sözleşmesi sona erecek. Yeni bir sözleşme için müzakereler devam ediyor ancak hacimler henüz belirsiz.” ifadelerine yer verildi.
 
Raporda, transit gaz sözleşmesi sayesinde Ukrayna ekonomisinin önemli bir gelir elde ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Ukrayna, Rusya ile devam eden doğal gaz transit sözleşmesi sayesinde yıllık 3 milyar dolar gelir elde ediyor. Sözleşmenin sona ermesi hem döviz girdisinin doğrudan kayba hem de yan sektörlerin faaliyetlerinin zarar görmesine neden olacaktır. Sözleşmenin sona ermesi halinde, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla kaybı 2020’de yüzde 0,6, 2021’de yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşebilir. Bununla birlikte hem daha yüksek hem de daha düşük transit hacimlerini içeren alternatif senaryolar da göz önünde bulundurulmaktadır."
 
Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme, bu yıl sona erecek.
 
Rus enerji şirketi Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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