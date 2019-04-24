Rusya: Türkiye ile ilişkilerimiz her açıdan yükselişte, S-400 konusunda sağlam bir duruş sergiledi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’ya konuşan Fomin, “Hem politika hem ekonomi hem askeri-teknik alanda işbirliğinde, komşumuz ve partnerimiz Türkiye ile ilişkilerimiz her açıdan yükselişte. Suriye’de de işbirliği yapıyoruz. Türkiye, Astana sürecinin garantörlerinden biri. İdlib’de gerilimi azaltma bölgeleri kurulması gibi, Suriye’de siyasi istikrarla ilgili birçok sorunu işbirliği olmadan çözmek imkânsızdı” dedi.

Türkiye’ye yakında S-400 kompleksinin ilk kısmının sevkiyatının yapılacağını belirten Fomin, “Başka projelerde de aktif işbirliğimiz sürüyor. Türk partnerlerimiz ABD’nin S-400 yüzünden gösterdiği çok yoğun baskılara rağmen muazzam bir sağlam duruş sergiledi. S-400 tüm modern hedefleri, hatta olası kozmik bir saldırı hedeflerini imha etmeye yönelik bir sistem. Saniyede 4800 metre hızla hareket edebilen hedefleri imha etme kapasitesine sahip. Aerodinamik yapılı tüm hava araçlarını, kruz ve balistik füzeleri, bu füzelerden ayrılan savaş başlıklarını vurabilir” ifadelerini kullandı.

‘S-400 FİYAT BAKIMINDAN DAHA AVANTAJLI’

S-400’ün fiyat bakımından rekabet edebilirliği ile Batı’dakilere kıyasla daha avantajlı olduğunu ifade eden Fomin, “S-400’ü yalnızca Ortadoğu ülkeleri değil, başka ülkeler de istiyor. Bu yönde de görüşmeler sürüyor” dedi.

(Sputnik)