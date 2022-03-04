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Dünya

Aralarında Türkiye de var... Rusya'dan 9 ülke ile ilgili yeni karar

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak.

AA4 Mart 2022 Cuma 22:08 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 23:00
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Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

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