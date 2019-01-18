Rusya, uçak kazasının ardından tüm uçuşları durdurdu
Rusya, iki Su-34 savaş uçağının havada çarpışmasının ardından tüm Su-34 uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
İki Su-34 savaş uçağının Rusya'nın Habarovsk Bölgesi'ndeki Tatar Boğazı'nda havada çarpışmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı Su-34 savaş uçaklarının tüm uçuşlarının Rusya'da askıya alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, "Su-34 savaş uçaklarının tüm uçuşları ülke genelinde askıya alındı." açıklamasında bulundu.
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