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Rusya, uçak kazasının ardından tüm uçuşları durdurdu

Rusya, iki Su-34 savaş uçağının havada çarpışmasının ardından tüm Su-34 uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İki Su-34 savaş uçağının Rusya'nın Habarovsk Bölgesi'ndeki Tatar Boğazı'nda havada çarpışmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı Su-34 savaş uçaklarının tüm uçuşlarının Rusya'da askıya alındığını bildirdi.
 
Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, "Su-34 savaş uçaklarının tüm uçuşları ülke genelinde askıya alındı." açıklamasında bulundu.

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