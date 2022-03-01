Rusya, Ukrayna kararını duyurdu

IHA 1 Mart 2022 Salı 13:08 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 13:10

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Son olarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya, Ukrayna'daki operasyonuna hedefine ulaşana kadar devam edecek. Ukrayna'yı işgal ettiğimiz haberleri doğru değil." açıklamasında bulundu.

LAVROV: MOSKOVA İÇİN KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Ukrayna hala nükleer tehlikeye sahip. Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz. Hedefimizi gerçekleştirene kadar operasyona devam edeceğiz. ABD nükleer silah sözleşmesi şartlarına uymalı. Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının varlığı, Moskova için kesinlikle kabul edilemez. Stratejik istikrar için ABD ile çalışmaya hazırız." dedi.