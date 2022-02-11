Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! Kremlin: Putin ile Biden görüşecek

AA 11 Şubat 2022 Cuma 23:57 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 00:44

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesini ABD tarafının istediğini belirterek, Moskova zamanı ile 12 Şubat'ta akşam saatlerinde görüşmenin planlandığını ifade etti.

Peskov, aynı gün Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi planladığını aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 8 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmiş, Macron ertesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Macron'un Ukrayna ziyaretinden sonra Putin ile telefon görüşmesi yapması planlanıyordu.