Rusya-Ukrayna savaşında 90. gün! Kiev'den silah ve mühimmat teslimatını hızlandırma çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 90. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

KULEBA'DAN SİLAH VE MÜHİMMAT TESLİMATINI HIZLANDIRMA ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ortaklara, Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatlını hızlandırma çağrısında bulundu.

Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm silahlara zaten sahip olduğu sonucuna varmak için çok erken. Donbas'taki Rus saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük acımasız çatışmadır. Özellikle MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemi), uzun menzilli topçu, APC'ler (Zırhlı Personel Taşıyıcı) olmak üzere, ortakları silah ve mühimmat teslimatını hızlandırmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Belarus'un Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Brest bölgesine İskender-M operasyonel taktik füze sistemlerini yerleştirdiğini bildirdi.

12:28 Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Birçok kişi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de benim de katil olduğumuzu söyledi. Ancak ben suçluları öldürürüm, çocuk ve yaşlıları öldürmem." dedi.

11:05 Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta vurulan Rus ordusuna ait tank ile askeri malzemeler, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanında sergileniyor. Rus tanklarının enkazları ve askeri malzemeler vatandaşların ilgi odağı oldu.

11:00 Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde savaşta hayatını kaybeden yaklaşık 20 askerin cenazesi soğuk hava kamyonuyla kimlik tespiti için morga getirildi.

10:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan Mala Rogan kasabasında Rus ordusu tarafından öldürülen bir sivil bulundu.

10:40 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ortaklara, Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatlını hızlandırma çağrısında bulundu.

10:25 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" liderlerinin, Ukrayna'daki duruma yönelik endişe taşıdıklarını açıkladı.

09:55 Kolombiya'nın, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceği bildirildi.

07:00 ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu.

05:00 Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye (FCNM) ilişkin Danışma Komitesi, Rusya'nın "azınlık haklarını" Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullandığını iddia ederek, bu durumu esefle karşıladığını belirtti.

04:00 Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji ve emtia fiyatlarının arttığına işaret ederek Avrupa kıtasının alım gücünün düştüğünü söyledi.

03:30 Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı. Odessa kentinde yaşayan Ukraynalılar, "Yılan Adası" olayını resmeden yeni seri posta pulunu temin edebilmek için ana postanenin dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Pul, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi "Moskova"ya bakan bir Ukrayna sınır askerini gösteriyor.

02:00 Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini ve Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını açıkladı.

01:00 Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen 13 binden fazla savaş suçunun soruşturulduğunu açıkladı.

00:00 Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürdü.