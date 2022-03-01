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Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında gündemi sarsacak iddia: Yasak olan o silah kullanıldı

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti. Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, 'Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur.' dedi.

AA1 Mart 2022 Salı 02:37 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 03:20
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Amerikan basınında, Markarova'nın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde, Markarova'nın "Ruslar bugün Ukrayna'da Cenevre Sözleşmesi'nde kullanımı yasaklanan vakum bombasını kullandı. Rusya'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük." ifadelerine yer verildi.

- Beyaz Saray'dan "savaş suçu" nitelemesi

Öte yandan söz konusu iddialar, günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye soruldu.

Psaki, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

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