Rusya Ukrayna sınırına 4. S-400'ü de konuşlandırdı

Kerç Boğaz'ında yaşanan gerilimin ardından Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı hamleleri devam ediyor.

Rusya Karadeniz Filosu İstihbarat Daire Başkanı Aleksey Rulev, dördüncü S-400 taburunun Kırım'daki Ukrayna sınırına yakın noktadaki Canköy (Dzhankoy) kasabasında aktif hizmete hazır hale getidiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna donanmasına ait üç gemisine elkoyması ile başlayan gerginlik, Poroşenko yönetimin Ukrayna'da sıkıyönetim kararı ile had safhaya ulaştı.

Rusya, krizin Ukrayna tarafından sıkıyönetim ilan etmek için bir bahane olarak tasarlandığını, Ukrayna gemilerinin Rus deniz sınırını tüm uyarılara rağmen yasadışı bir şekilde ihlal ettiğini savunuyor.

Ukrayna ise Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemi ve mürettebatını esir aldığını belirterek NATO'dan destek istiyor.

Sputnik'in aktardığı habere göre Rulev, S-400'lerin üçüncü taburunun Kırım'ın Evpatorya şehrinde aktif hizmete sokulduğunu belirtti.