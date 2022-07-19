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Dünya

Rusya: Ukrayna'da ABD'nin sevk ettiği silahlar için gerekli mühimmatların depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde ABD ve Avrupa ülkelerinin sevk ettiği silahlar için gerekli mühimmatların depolarını vurduklarını söyledi.

AA19 Temmuz 2022 Salı 13:55 - Güncelleme:
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Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Zaporijye bölgesinde "Sağ Sektör" milliyetçi grubunun pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini belirten Konaşenkov, saldırıda 200 kadar askerin öldürüldüğünü ifade etti.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Aracı Tugayı'na düzenlenen saldırıda yaklaşık 60 asker, 7 zırhlı araç ve mühimmat deposunun vurulduğunu ifade ederek, "Odessa bölgesindeki Belenkoye yerleşim biriminin yakınlarında ABD ve Avrupalı ülkelerin sevk ettiği silahlar için gerekli mühimmat depoları yüksek hassasiyetli silahla imha edildi." dedi.

Son 24 saatte 7 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu, 2 yakıt deposu, asker ve askeri teçhizatın Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, "Mi-24" tipi helikopter ve 4 insansız hava aracının düşürüldüğü ve 4 "Toçka-U" balistik füze ile 5 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 257 uçak, 143 helikopter, 1568 insansız hava aracının yanı sıra 356 hava savunma füze sistemi, 4 bin 106 tank ve zırhlı araç, 759 çok namlulu roketatar, 3 bin 160 obüs ve havan topu, 4 bin 392 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

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