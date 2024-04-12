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Dünya

Rusya: Ukrayna'da askeri sanayi unsurlarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi ve yakıt enerji alanındaki unsurlarına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

AA12 Nisan 2024 Cuma 21:55 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'da askeri sanayi unsurlarını vurduk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya savaşındaki faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer aldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin Rus petrol, gaz ve enerji unsurlarına zarar verme girişimlerine yanıt olarak 6-12 Nisan'da Ukrayna'nın askeri sanayi ve yakıt enerji alanındaki unsurlarına yönelik havadan, denizden ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA ile yoğun ve 47 grup saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusunun lojistik üslerine, birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı merkezlerine de saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Son bir haftada 21 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 583 uçak, 270 helikopter, 20 bin 604 İHA, 500 hava savunma füze sistemi, 15 bin 761 tank ve zırhlı araç, 1266 çok namlulu roketatar, 8 bin 836 obüs ve havan topu ile 20 bin 910 özel askeri araç imha edildi."

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