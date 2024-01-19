İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1996
  • EURO
    32,9045
  • ALTIN
    1967.95
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da askeri sanayi alanındaki işletmelere, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgilere yer verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, 13-19 Ocak tarihlerinde hipersonik uçak 'Kinjal' füze sistemi dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 17 grup saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, Ukrayna'da askeri sanayi alanında silah ve araç onarımı, mühimmat, barut ve iHA'ların üretimini gerçekleştiren işletmeler vuruldu. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, milliyetçi ve yabancı paralı savaşçı oluşumlarının konuşlanma merkezleri de vuruldu. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu."

Son bir haftada 21 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarılan açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 894 İHA, 450 hava savunma füze sistemi, 14 bin 686 tank ve zırhlı araç, 1202 çok namlulu roketatar, 7 bin 788 obüs ve havan topu ile 17 bin 617 özel askeri araç imha edildi." ifadelerine yer verildi.

  • Rusya Saldırıları
  • Ukrayna İHA Saldırıları
  • Askeri Sanayi Saldırıları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.