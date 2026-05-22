Dünya

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki koleje düzenlediği İHA saldırısı korkunç bir suç

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırının 'korkunç bir suç' olduğunu belirterek, 'Kiev yönetimi cezalandırılmalı.' dedi.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 13:55
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje yönelik İHA saldırısını değerlendirdi.

Saldırının çocukların bulunduğu yere düzenlendiğine işaret eden Peskov, "Bu, korkunç bir suç. Kiev yönetimi tekrar suç işledi. Bundan sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Genel olarak, Kiev yönetimi cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik İHA saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak "Herkes susuyor." ifadesini kullanmıştı.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Dmitriy Peskov
  • İnsansız Hava Aracı Saldırısı

